Голова Єврокомісії прибула до Києва на День Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з анонсованим візитом, про що повідомила сама у Twitter, пише УНН.
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"Приємно повернутися в Київ. Де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке підходяще місце для святкування Дня Європи", - зазначила фон дер Ляєн.
"Я вітаю рішення Президента (Володимира) Зеленського зробити 9 травня Днем Європи і тут, в Україні", - зауважила голова Єврокомісії.
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Візит голови Єврокомісії до Києва був анонсований вчора, 8 травня. Щоправда, у пресслужбі ЄК якихось особливих деталей візиту не розкрили. Зазначили лише, що фон дер Ляєн під час зустрічі із Зеленським "підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС у День Європи".
Символічно, що візит відбудеться 9 травня, коли Україна разом з усіма країнами-членами ЄС вперше у цей день відзначатиме День Європи.
Це вже буде п’ятий візит Урсули фон дер Ляєн до України з початку повномасштабного вторгнення росії. Останній раз вона приїздила на початку лютого.