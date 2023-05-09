Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в День Європи завітає до України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні, 9 травня, до Києва має завітати голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У столиці Україні вона зустрінеться із Президентом України Зеленським, пише УНН.
Деталі
Візит голови Єврокомісії до Києва був анонсований вчора, 8 травня. Щоправда, у прес-службі ЄК якихось особливих деталей візиту не розкрили. Зазначили лише, що фон дер Ляєн під час зустрічі із Зеленським «підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС у День Європи».
Символічно,що візит відбудеться 9 травня, коли Україна разом з усіма країнами-членами ЄС вперше у цей день відзначатиме День Європи.
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З великою долею ймовірності можна припустити, що однією з к ключових тем переговорів фон дер Ляєн та Зеленського стане вступ України до Європейського Союзу.
Як заявила віце-прем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина в ексклюзивному коментарі УНН, країна перебуває майже на фінальному старті для початку перемовин щодо вступу у Європейський Союз.
За її словами, Україна послідовно виконує усі рекомендації ЄС щодо вступу. Однак, у процесі виникають додаткові пропозиції від деяких країн-членів ЄС.
Проміжний звіт від ЄС щодо виконання рекомендацій Україна очікує отримати до початку літа.
Нагадаємо
Це вже буде п’ятий візит Урсули фон дер Ляєн до України з початку повномасштабного вторгнення росії. Останній раз вона приїздила на початку лютого.