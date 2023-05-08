До осені нас очікує великий пласт роботи: Стефанішина пояснила заяву Шмигаля щодо виконання усіх рекомендацій щодо вступу до ЄС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Україна перебуває майже на фінальному старті для початку перемовин щодо вступу у Європейський Союз. Останнім часом шириться теза, що Київ виконав усі рекомендації, які були визначені при отримані статусу кандидата. На цьому, зокрема, неодноразово наголошував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

У березні поточного року голова уряду у своєму Телеграм повідомив про призначення очільника НАБУ. Таким чином, додав він, “Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата”.

А за підсумками свого візиту до Італії наприкінці квітня, прем’єр знову наголосив, що Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, та сподівається, що до кінця цієї весни Єврокомісія оголосить проміжний звіт про результати виконання цих рекомендацій.

У коментарі журналісту УНН віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина роз’яснила заяву голови уряду, а також розповіла, на якому етапі перебуває підготовка до перемовин.

Цитата

“Розшифровуючи меседж прем’єр-міністра, – у момент, коли він про це оголосив (виконання семи рекомендацій - ред.) – ми зробили все, що від нас залежало. І дуже багато треба зробити. Загалом, стосовно виконання семи рекомендацій, скажу так: на жаль, цю оцінку дає не український уряд та не я. Ця оцінка буде оприлюднена Європейською комісією. Очевидно, до осені нас очікує великий пласт роботи. Але ми розуміємо, що виконання рекомендацій Європейської комісії – це, у першу чергу, політичний процес”, – пояснила вона.

Деталі

Урядовиця наголошує, що у міру того, як відбувається реалізація певного напрямку або рекомендації, виникають додаткові пропозиції, зокрема від окремих країн. Це політичний процес, адже врешті всі 27 держав-членів мають підтримати відкриття переговорів з Україною.

“І, коли ми обговорюємо певні складні питання (в уряді, парламенті – ред.), пов'язані з імплементацією рекомендацій, я наголошую, що важливо враховувати, що це значною мірою політичний діалог. Але я захоплююся тим, що саме в цей момент у мене є всі ресурси для того, щоб ці рекомендації були реалізовані – і парламент, і Президент, і уряд, міжнародні партнери, багато країн-союзників, які нам допомагають”, – підсумувала Стефанішина.

Доповнення

Раніше віце-прем’єрка повідомляла, що Україна рухається активно у питанні євроінтеграції та встигає по термінах, а парламент допомагає урядовій команді, ухвалюючи необхідні закони.

Водночас вона пояснювала, що ті 20%, які ще необхідно виконати Україні, є певними "олдскульними зобов’язаннями", оскільки переговори про укладення угоди велися у 2009 році, “за часів іншої правової реальності”.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна проходить процес з набуття членства в ЄС з максимальною швидкістю.

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