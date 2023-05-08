До осени нас ожидает большой пласт работы: Стефанишина объяснила заявление Шмыгаля о выполнении всех рекомендаций по вступлению в ЕС

ukru
Эксклюзив
06:00 • 227 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 86154 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 121215 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 114381 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113797 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105590 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100780 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112278 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132268 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176678 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 47539 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 32732 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 59622 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 47748 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 92766 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176679 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 207553 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148604 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155028 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 191428 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 80358 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106018 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122778 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158275 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164991 просмотра
Актуальное
До осени нас ожидает большой пласт работы: Стефанишина объяснила заявление Шмыгаля о выполнении всех рекомендаций по вступлению в ЕС

До осени нас ожидает большой пласт работы: Стефанишина объяснила заявление Шмыгаля о выполнении всех рекомендаций по вступлению в ЕС

Киев • УНН

 • 1654116 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Украина находится почти на финальном старте для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. В последнее время распространяется тезис, что Киев выполнил все рекомендации, которые были определены при получении статуса кандидата. Это, в частности, неоднократно подчеркивал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

В марте текущего года глава правительства в своем Телеграм сообщил о назначении главы НАБУ. Таким образом, добавил он, “Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата”.

А по итогам своего визита в Италию в конце апреля, премьер снова подчеркнул, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, и надеется, что до конца этой весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения этих рекомендаций.

В комментарии журналисту УНН вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина разъяснила заявление главы правительства, а также рассказала, на каком этапе находится подготовка к переговорам.

Цитата

“Расшифровывая месседж премьер-министра, – в момент, когда он об этом объявил (выполнение семи рекомендаций - ред.) – мы сделали все, что от нас зависело. И очень много надо сделать. В общем, относительно выполнения семи рекомендаций, скажу так: к сожалению, эту оценку дает не украинское правительство и не я. Эта оценка будет обнародована Европейской комиссией. Очевидно, до осени нас ожидает большой пласт работы. Но мы понимаем, что выполнение рекомендаций Европейской комиссии – это, в первую очередь, политический процесс”, – пояснила она.

Детали

Правительственная чиновница отмечает, что по мере того, как происходит реализация определенного направления или рекомендации, возникают дополнительные предложения, в частности от отдельных стран. Это политический процесс, ведь в конце концов все 27 государств-членов должны поддержать открытие переговоров с Украиной.

“И, когда мы обсуждаем определенные сложные вопросы (в правительстве, парламенте – ред.), связанные с имплементацией рекомендаций, я подчеркиваю, что важно учитывать, что это в значительной степени политический диалог. Но я восхищаюсь тем, что именно в этот момент у меня есть все ресурсы для того, чтобы эти рекомендации были реализованы – и парламент, и Президент, и правительство, международные партнеры, многие страны-союзники, которые нам помогают”, – подытожила Стефанишина.

Дополнение

Ранее вице-премьер сообщала, что Украина движется активно в вопросе евроинтеграции и успевает по срокам, а парламент помогает правительственной команде, принимая необходимые законы.

В то же время она объясняла, что те 20%, которые еще необходимо выполнить Украине, являются определенными "олдскульными обязательствами", поскольку переговоры о заключении соглашения велись в 2009 году, “во времена другой правовой реальности”.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина проходит процесс по обретению членства в ЕС с максимальной скоростью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы