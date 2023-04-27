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Україна отримає проміжний звіт від Європейської комісії щодо вступу в ЄС до кінця весни – Шмигаль

Україна отримає проміжний звіт від Європейської комісії щодо вступу в ЄС до кінця весни – Шмигаль

Київ • УНН

 • 381662 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна виконала всі сім рекомендацій Європейського Союзу, визначені при отриманні статуса кандидата. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції у Римі, Україна сподівається, що до кінця цієї весни Єврокомісія оголосить проміжний звіт про результати виконання цих рекомендацій, передає кореспондент УНН.

Деталі

Шмигаль поінформував, що Україна виконує всі реформи, які необхідні для вступу до ЄС, незважаючи на війну. Зокрема, створено антикорупційну інфраструктуру, яка повністю діє так, як було домовлено із європейськими партнерами.

Також наразі відбувається процедура селфскріну законодавства – 27 тисяч нормативних актів зараз співставляються з європейськими.

Цитата

“Ми повністю будемо готові до процедури перемовин вже в кінці цього року. Сподіваюся, що вже до кінця цієї весни Єврокомісія оголосить проміжний звіт про результати виконання семи рекомендацій. Офіційний звіт восени відкриє перед нами двері щодо процедури перемовин”, – додав голова уряду.

Доповнення

Європейська комісія може відкласти усний звіт про прогрес України, Молдови та Грузії на шляху до ЄС з весни на червень.

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