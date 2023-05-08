Голова Єврокомісії їде до Києва на 9 травня

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У День Європи, 9 травня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши незмінну підтримку України з боку ЄС, повідомили у пресслужбі Єврокомісії під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

"Завтра президентка фон дер Ляєн буде в Києві, де зустрінеться з Президентом Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС у День Європи", - повідомили у Єврокомісії.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який встановлює 8 травня - Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, і підписав указ про встановлення в Україні 9 травня Днем Європи.

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