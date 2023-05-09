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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в День Европы посетит Украину

Киев • УНН

 • 1052577 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня, 9 мая, Киев должна посетить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В столице Украины она встретится с Президентом Украины Зеленским, пишет УНН.

Детали

Визит главы Еврокомиссии в Киев был анонсирован вчера, 8 мая. Правда, в пресс-службе ЕК каких-то особых деталей визита не раскрыли. Отметили лишь, что фон дер Ляйен во время встречи с Зеленским «подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС в День Европы».

Символично, что визит состоится 9 мая, когда Украина вместе со всеми странами-членами ЕС впервые в этот день будет отмечать День Европы.

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С большой долей вероятности можно предположить, что одной из ключевых тем переговоров фон дер Ляйен и Зеленского станет вступление Украины в Европейский Союз.

Как заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина в эксклюзивном комментарии УНН, страна находится почти на финальном старте для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз.

По ее словам, Украина последовательно выполняет все рекомендации ЕС по вступлению. Однако, в процессе возникают дополнительные предложения от некоторых стран-членов ЕС.

Промежуточный отчет от ЕС по выполнению рекомендаций Украина ожидает получить к началу лета.

Напомним

Это уже будет пятый’пятый визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину с начала полномасштабного вторжения россии. Последний раз она приезжала в начале февраля.

Украинские Национальные Новости

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