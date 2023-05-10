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В'єтнам посилить боротьбу з анонімними акаунтами в соціальних мережах

В'єтнам посилить боротьбу з анонімними акаунтами в соціальних мережах

Київ • УНН

 • 1320801 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Користувачі соціальних мереж у В'єтнамі незабаром повинні будуть підтверджувати свою особу, що, за словами уряду, є спробою боротися з онлайн-шахрайством, пише BBC, передає УНН.

Деталі

Цей крок спрямований на те, щоб зупинити людей від використання анонімних акаунтів задля порушення закону. Наразі до кінця незрозуміло, яким чином будуть впроваджуватися нові правила, які повинні стати чинними до кінця 2023 року. Влада відстежуватиме і, можливо, блокуватиме анонімні акаунти, повідомляють державні ЗМІ.

Нагадаємо

Це нові правила є останніми з низки обмежень, які були накладені на користувачів соціальних мереж у В'єтнамі.

Минулого року соціальні медіаплатформи, які працюють в країні, повинні були видаляти новини, що вважаються фейковими, протягом 24 годин, а не 48 годин, як це було передбачено раніше.

У 2022 році також були прийняті закони, що вимагають від технологічних компаній, таких як Google і Facebook, зберігати дані користувачів локально.

Нові правила є частиною майбутніх поправок до Закону про телекомунікації, які мають бути прийняті законодавцями та, як очікується, набудуть чинності до кінця 2023 року.

Довідка

У світовому рейтингу свободи преси за 2023 рік В'єтнам посів 178 місце зі 180, це є трохи вище Північної Кореї та Китаю.

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