Вьетнам усилит борьбу с анонимными аккаунтами в социальных сетях

Детали

Этот шаг направлен на то, чтобы остановить людей от использования анонимных аккаунтов для нарушения закона. Пока до конца непонятно, каким образом будут внедряться новые правила, которые должны вступить в силу до конца 2023 года. Власти будут отслеживать и, возможно, блокировать анонимные аккаунты, сообщают государственные СМИ.

Напомним

Это новые правила являются последними из ряда ограничений, которые были наложены на пользователей социальных сетей во Вьетнаме.

В прошлом году работающие в стране социальные медиаплатформы должны были удалять новости, считающиеся фейковыми, в течение 24 часов, а не 48 часов, как это было предусмотрено ранее.

В 2022 году также были приняты законы, требующие от технологических компаний, таких как Google и Facebook, хранить данные пользователей локально.

Новые правила являются частью будущих поправок к Закону о телекоммуникациях, которые должны быть приняты законодателями и, как ожидается, вступят в силу к концу 2023 года.

Справка

В мировом рейтинге свободы прессы за 2023 год Вьетнам занял 178 место из 180, что немного выше Северной Кореи и Китая.