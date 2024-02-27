Вибух у Запорізькому районі: постраждалих та руйнувань немає - ОВА
Київ • УНН
Вибух стався у повітрі над відкритою місцевістю у Запорізькому районі, про руйнування та жертви не повідомляється.
У Запорізькому районі сьогоднішній вибух пролунав в повітрі на відкритій ділянці місцевості. Інформації щодо руйнувань та потерпілих немає, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Уточнення щодо вибуху, який чули мешканці Запоріжжя і навколишніх населених пунктів: вибух пролунав в повітрі на відкритій ділянці місцевості між населенними пунктами Запорізького району
За його словами, інформація щодо руйнувань та потерпілих не надходила.
Раніше УНН повідомляв, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.