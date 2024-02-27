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Взрыв в Запорожском районе: пострадавших и разрушений нет - ОВА

Взрыв в Запорожском районе: пострадавших и разрушений нет - ОВА

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 08:05  •  14567 просмотра

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Взрыв произошел в воздухе над открытой местностью в Запорожском районе, о разрушениях и жертвах не сообщается.

В Запорожском районе сегодняшний взрыв прогремел в воздухе на открытом участке местности. Информации о разрушениях и пострадавших нет, сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Уточнение относительно взрыва, который слышали жители Запорожья и окрестных населенных пунктов:  взрыв прогремел в воздухе на открытом участке местности между населенными пунктами Запорожского района

- написал Федоров в Telegram.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее УНН сообщал, что в Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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