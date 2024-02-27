Взрыв в Запорожском районе: пострадавших и разрушений нет - ОВА

В Запорожском районе сегодняшний взрыв прогремел в воздухе на открытом участке местности. Информации о разрушениях и пострадавших нет, сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Уточнение относительно взрыва, который слышали жители Запорожья и окрестных населенных пунктов: взрыв прогремел в воздухе на открытом участке местности между населенными пунктами Запорожского района - написал Федоров в Telegram.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее УНН сообщал, что в Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв.