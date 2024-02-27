У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух - ОВА
Київ • УНН
У Запоріжжі під час повітряної тривоги було чутно вибух.
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Вибух у Запоріжжі
Перед цим він повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.
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