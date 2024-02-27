В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв - ОВА

В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Взрыв в Запорожье - написал Федоров в Telegram.

Перед этим он сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

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