06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Публікації
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На російському танкері біля берегів Чукотки стався вибух, двоє осіб постраждали. Російська пропаганда заявляє про відсутність розливу нафтопродуктів, применшуючи значення аварії.

Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД

Біля берегів чукотки на російському танкері стався вибух. Повідомляється про двох постраждалих, однак російська пропаганда заявляє: розливу нафтопродуктів немає, намагаючись применшити значення аварії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

В ЦПД зазначили, що цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні.

В умовах санкцій москва не має доступу до якісного ремонту й сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю. Вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин - прямий наслідок "тіньової логістики", якою кремль намагається обходити санкційний тиск

- заявили в Центрі протидії дезінформації.

Там додали, що позиція російської влади стосовно використання "тіньового флоту" створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах. У Центрі згадали про аварію двох російських танкерів у Керченській протоці взимку 2024 року, які перевозили мазут. Це спричинило екологічну катастрофу у Чорному і Азовському морях.

Але росія продовжує ігнорувати ці ризики та лише нарощує обсяги перевезень, використовуючи зношений і неконтрольований танкерний парк

 - заявили в ЦПД.

ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського та 600 танкерів іранського “тіньового флоту”11.07.25, 17:39 • 6139 переглядiв

Євген Устименко

Новини СвітуПодії