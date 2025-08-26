Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД
Київ • УНН
На російському танкері біля берегів Чукотки стався вибух, двоє осіб постраждали. Російська пропаганда заявляє про відсутність розливу нафтопродуктів, применшуючи значення аварії.
Біля берегів чукотки на російському танкері стався вибух. Повідомляється про двох постраждалих, однак російська пропаганда заявляє: розливу нафтопродуктів немає, намагаючись применшити значення аварії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
В ЦПД зазначили, що цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні.
В умовах санкцій москва не має доступу до якісного ремонту й сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю. Вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин - прямий наслідок "тіньової логістики", якою кремль намагається обходити санкційний тиск
Там додали, що позиція російської влади стосовно використання "тіньового флоту" створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах. У Центрі згадали про аварію двох російських танкерів у Керченській протоці взимку 2024 року, які перевозили мазут. Це спричинило екологічну катастрофу у Чорному і Азовському морях.
Але росія продовжує ігнорувати ці ризики та лише нарощує обсяги перевезень, використовуючи зношений і неконтрольований танкерний парк
