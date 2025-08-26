Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД

$41.430.15
06:24 • 39131 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 24066 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 31471 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 131113 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 80763 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 73771 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 210551 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 189732 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71341 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68230 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Популярные новости
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 28398 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 21148 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 22358 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 22681 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 23138 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 16379 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 39128 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 107559 просмотра
УНН Lite
«Поймать с поличным»: Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 2884 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 23442 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 20119 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 107560 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 67227 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД

Киев • УНН

 • 26 просмотра

На российском танкере у берегов Чукотки произошел взрыв, два человека пострадали. российская пропаганда заявляет об отсутствии разлива нефтепродуктов, преуменьшая значение аварии.

Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД

У берегов чукотки на российском танкере произошел взрыв. Сообщается о двух пострадавших, однако российская пропаганда заявляет: разлива нефтепродуктов нет, пытаясь приуменьшить значение аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

В ЦПД отметили, что этот инцидент подтверждает тревожную тенденцию и в очередной раз демонстрирует: техническое состояние российского танкерного флота находится на критически низком уровне.

В условиях санкций москва не имеет доступа к качественному ремонту и сертифицированным комплектующим, поэтому регулярные аварии стали обыденностью. Взрывы, пожары и утечки нефти или токсичных веществ — прямое следствие "теневой логистики", которой кремль пытается обходить санкционное давление

- заявили в Центре противодействия дезинформации.

Там добавили, что позиция российских властей относительно использования "теневого флота" создает опасность не только для экипажей, но и для окружающей среды в различных регионах. В Центре упомянули об аварии двух российских танкеров в Керченском проливе зимой 2024 года, которые перевозили мазут. Это привело к экологической катастрофе в Черном и Азовском морях.

Но россия продолжает игнорировать эти риски и лишь наращивает объемы перевозок, используя изношенный и неконтролируемый танкерный парк

 - заявили в ЦПД.

ГУР идентифицировало еще 20 судов российского и 600 танкеров иранского "теневого флота"11.07.2025, 17:39 • 6139 просмотров

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия