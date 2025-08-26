Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД
Киев • УНН
На российском танкере у берегов Чукотки произошел взрыв, два человека пострадали. российская пропаганда заявляет об отсутствии разлива нефтепродуктов, преуменьшая значение аварии.
У берегов чукотки на российском танкере произошел взрыв. Сообщается о двух пострадавших, однако российская пропаганда заявляет: разлива нефтепродуктов нет, пытаясь приуменьшить значение аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Детали
В ЦПД отметили, что этот инцидент подтверждает тревожную тенденцию и в очередной раз демонстрирует: техническое состояние российского танкерного флота находится на критически низком уровне.
В условиях санкций москва не имеет доступа к качественному ремонту и сертифицированным комплектующим, поэтому регулярные аварии стали обыденностью. Взрывы, пожары и утечки нефти или токсичных веществ — прямое следствие "теневой логистики", которой кремль пытается обходить санкционное давление
Там добавили, что позиция российских властей относительно использования "теневого флота" создает опасность не только для экипажей, но и для окружающей среды в различных регионах. В Центре упомянули об аварии двух российских танкеров в Керченском проливе зимой 2024 года, которые перевозили мазут. Это привело к экологической катастрофе в Черном и Азовском морях.
Но россия продолжает игнорировать эти риски и лишь наращивает объемы перевозок, используя изношенный и неконтролируемый танкерный парк
ГУР идентифицировало еще 20 судов российского и 600 танкеров иранского "теневого флота"11.07.2025, 17:39 • 6139 просмотров