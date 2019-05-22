В'ятрович прокоментував ідею референдуму про переговори з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав референдум про переговори з Росією "українським брекзитом". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Референдум про переговори з Росією - це український брекзит. Тільки перед Україною постане загроза виходу не з міжнародної співдружності, а власної сутності", - зазначив він.
Нагадаємо, новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що кінцеве рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесене на референдум для ухвалення більшістю суспільства.