Вятрович прокомментировал идею референдума о переговорах с Россией

"Референдум о переговорах с Россией - это украинский брекзит. Только перед Украиной встанет угроза выхода не с международного содружества, а собственной сущности", - отметил он.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.