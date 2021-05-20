Британські ЗМІ розкрили правду про скандальне інтерв'ю принцеси Діани через 26 років

Деталі

У звіті говориться, що Башир обдурив брата Діани, графа Спенсера, показавши йому підроблені документи, щоб завоювати його довіру і познайомити Башира з Діаною.

У ньому йшлося про те, що Башир збрехав, коли він сказав менеджерам ВВС, що нікому не показував фальшиві документи, і охарактеризував важливі частини розповіді Башира про події 1995 року як "неймовірні, ненадійні і в деяких випадках нечесні".

У своїй заяві Башир вибачився за підробку документів, але сказав, що як і раніше "безмірно гордий" за інтерв'ю.

Він сказав: "Виписки з рахунку не мали ніякого відношення до особистого вибору принцеси Діани взяти участь в інтерв'ю. Докази, представлені в ході розслідування її власним почерком (і опубліковані сьогодні разом зі звітом), недвозначно підтверджують це, а інші переконливі докази, представлені лорду Дайсону, підтверджують це".

Контекст

Генеральний директор BBC Тім Деві сказав: "Хоча в звіті говориться, що Діана, принцеса Уельська, була захоплена ідеєю інтерв'ю для BBC, очевидно, що процес забезпечення інтерв'ю далекий від того, що аудиторія має право очікувати. Ми дуже шкодуємо про це. Лорд Дайсон виявив явні недоліки. Не дивлячись на те, що сьогодні BBC має значно більш досконалі процеси і процедури, ті, які існували в той час, повинні були перешкодити проведенню інтерв'ю таким чином. BBC слід було докласти більше зусиль, щоб розібратися в тому, що сталося в той час, і бути більш прозорим в тому, що їй було відомо. Хоча BBC не може повернути час назад через чверть століття, ми можемо принести повне і беззастережне вибачення. BBC пропонує це сьогодні".

Інтерв'ю принцеси Діани з Мартіном Баширом для Panorama було величезною сенсацією для BBC - в ньому принцеса сказала: "Нас було троє в цьому шлюбі". Це був перший раз, коли член королівської сім'ї так відкрито говорила про життя в королівській родині.

BBC замовила незалежне розслідування - і саме ці результати були опубліковані в четвер.

Голова корпорації Річард Шарп заявив, що BBC "беззастережно прийняла" висновки звіту.

"Рада BBC вітає публікацію звіту лорда Дайсона, який він беззастережно приймає. Були неприпустимі невдачі. Нас не втішає той факт, що вони є історичними".

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Про що було інтерв'ю з Діаною

ВВС випустить новий спеціальний випуск "Панорами".

Як повідомляє The Guardian, це буде передача-розслідування - її автор, журналіст Джон Уер, пояснить, як була знята та сама скандальна "Панорама" 1995 року, в якій принцеса Діана, будучи офіційно одруженою з принцом Чарльзом, розповіла про свій роман з кавалеристом Джеймсом Хьюіттом, зраду чоловіка, депресії, булімії, спроби заподіяти собі біль і недоліки членів королівської сім'ї. Саме після цього скандального інтерв'ю королева Єлизавета II настійно рекомендувала старшому синові оформити розлучення, після чого принцеса Діана позбулася титулу і захисту Букінгемського палацу. Вона загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997-му - через рік після того, як шлюб був розірваний.

У спеціальному випуску "Панорами", як очікується, буде розповідь брата принцеси Чарльза Спенсера - саме він познайомив її з Мартіном Баширом.