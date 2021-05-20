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Британские СМИ раскрыли правду о скандальном интервью принцессы Дианы спустя 26 лет

Киев • УНН

 • 29887 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Британский телеканал BBC раскрыл детали интервью, при которых принцесса Диана в 1995 году согласилась дать интервью журналисту Мартину Баширу в программе "Панорама". Брат покойной леди Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что Башир уговорил его сестру выступить на телевидении обманом и манипуляциями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Британские СМИ раскрыли правду о скандальном интервью принцессы Дианы спустя 26 лет

Детали

В отчете говорится, что Башир обманул брата Дианы графа Спенсера, показав ему поддельные документы, чтобы завоевать его доверие и познакомить Башира с Дианой.

В нем говорилось, что Башир солгал, когда он сказал менеджерам ВВС, что никому не показывал фальшивые документы, и охарактеризовал важные части рассказа Башира о событиях 1995 года как "невероятные, ненадежные и в некоторых случаях нечестные".

В своем заявлении Башир извинился за подделку документов, но сказал, что по-прежнему "безмерно горд" за интервью.

Он сказал: "Выписки со счета не имели никакого отношения к личному выбору принцессы Дианы принять участие в интервью. Доказательства, представленные в ходе расследования ее собственным почерком (и опубликованы сегодня вместе с отчетом), недвусмысленно подтверждают это, а другие убедительные доказательства, представленные лордом Дайсоном, подтверждают это".

Контекст

Генеральный директор BBC Тим Дэви сказал: "Хотя в отчете говорится, что Диана, принцесса Уэльская, была увлечена идеей интервью BBC, очевидно, что процесс обеспечения интервью далек от того, что аудитория вправе ожидать. Мы очень сожалеем об этом. Лорд Дайсон обнаружил явные недостатки. Несмотря на то, что сегодня BBC имеет гораздо более совершенные процессы и процедуры, те, которые существовали в то время, должны были помешать проведению интервью следующим образом. BBC следовало приложить больше усилий, чтобы разобраться в том, что произошло в то время, и быть более прозрачным в том, что ей было известно. Хотя BBC не может повернуть время вспять через четверть века, мы можем принести полные и безоговорочные извинения. BBC предлагает это сегодня".

Интервью принцессы Дианы с Мартином Баширом для Panorama было огромной сенсацией для BBC - в нем принцесса сказала: "Нас было трое в этом браке". Это был первый раз, когда член королевской семьи так открыто говорила о жизни в королевской семье.

BBC заказала независимое расследование - и именно эти результаты были опубликованы в четверг.

Глава корпорации Ричард Шарп заявил, что BBC "безоговорочно приняла" выводы отчета.

"Совет BBC приветствует публикацию отчета лорда Дайсона, который он безоговорочно принимает. Были недопустимые неудачи. Нас не радует тот факт, что они являются историческими".

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О чем было интервью с Дианой

ВВС выпустит новый специальный выпуск "Панорамы".

Как сообщает The Guardian, это будет передача-расследование - ее автор, журналист Джон Уэр, объяснит, как была снята и сама скандальная "Панорама" 1995 года, в которой принцесса Диана, будучи официально замужем за принцем Чарльзом, рассказала о своем романе с кавалеристом Джеймсом Хьюиттом, изменах мужа, депрессии, булимии, попытках причинить себе боль и недостатках членов королевской семьи. Именно после этого скандального интервью королева Елизавета II настоятельно рекомендовала старшему сыну оформить развод, после чего принцесса Диана лишилась титула и защиты Букингемского дворца. Она погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году - через год после того, как брак был расторгнут.

В специальном выпуске "Панорамы", как ожидается, будет рассказ брата принцессы Чарльза Спенсера - именно он познакомил ее с Мартином Баширом.

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