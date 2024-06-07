Втрати зс рф можуть становити 20 000 осіб щомісяця: в ISW проаналізували заяву президента росії
Київ • УНН
Згідно з аналізом Інституту вивчення війни, заява володимира путіна від 5 червня може свідчити про те, що російські війська щомісяця несуть близько 20 000 втрат в боях на території України, в тому числі близько 5 000 убитими і 15 000 пораненими.
В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували висловлений володимиром путіним рівень втрат зс рф на підставі слів президента рф 5 червня. Про це пише УНН, посилаючись на звіт ISW.
Деталі
Військові аналітики вказують, що президент Російської Федерації ймовірно ненавмисно вказав 5 червня, що 5000 військових ЗС рф гинуть у боях щомісяця в Україні. З одного боку немає очевидного підтвердження, однак якщо відштовхуватися від викладеної керівником кремля цифри, російські сили, можливо, несуть близько 20 000 щомісячних втрат у боях на території України, - висновок зроблений на підставі стандартного співвідношення поранених до вбитих втрат три до одного.
Приблизно 5000 військових ЗС рф, російські сили несуть втрати співвідношення поранених до вбитих втрат три до одного. ЗС РФ несуть близько 20 000 щомісячних втрат на Україні, що, якщо бути точним, буде приблизно дорівнює або трохи менше кількості нових військовослужбовців, які, як повідомляється, Росія генерує щомісяця.
Середні втрати рф у травні становили понад 1,2 тис. солдат, що є найвищим показником з початку війни - британська розвідка 31.05.2024, 13:36 • 18322 перегляди