Потери вс рф могут составлять 20 000 человек ежемесячно: в ISW проанализировали заявление президента россии

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали предполагаемый владимиром путиным уровень потерь вс рф на основании высказывания президента рф 5 июня. Об этом пишет УНН, ссылаясь на отчет ISW.

Детали

Военные аналитики указывают, что президент российской федерации вероятно непреднамеренно указал 5 июня, что 5000 военных вс рф погибают в боях каждый месяц в Украине. С одной стороны нет очевидного подтверждения, однако если отталкиваться от изложенной руководителем кремля цифры, российские силы, возможно, несут около 20 000 ежемесячных потерь в боях на территории Украины, - вывод сделан на основании стандартного соотношения раненых к убитым потерям три к одному.

Примерно 5000 военных вс рф, российские силы несут потери соотношение раненых к убитым потерям три к одному. вс рф несут около 20 000 ежемесячных потерь на Украине, что, если быть точным, будет примерно равно или чуть меньше количества новых военнослужащих, которые, как сообщается, россия генерирует ежемесячно. – уточняют в Институте изучения войны.

Средние потери рф в мае составили более 1,2 тыс. солдат, что является самым высоким показателем с начала войны - британская разведка