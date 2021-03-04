Втратили перевагу у три шайби: чинний чемпіон України з хокею зазнав поразки в УХЛ

Деталі

“Кременчук” не став довго розгойдуватися і відкрив рахунок закинутою шайбою вже на другій хвилині зустрічі — спочатку Орлов зробив дубль, а потім Денискін відправив третю шайбу у ворота “чайок”. Відповідати команда Вітера почала тільки після екватору періоду, коли Градусов заклав віраж і красивою відправив шайбу в ворота Давлетшина — 3:1.

У другому періоді команди істотно вирівняли свою гру, однак ігровою перевагою все ж володіли господарі майданчика. І тим не менше за підсумками других 20 хвилин зустрічі команди обмінялися шайбами ​​- на гол від Коробова результативно відповів Чердак.

Третій період “Маріуполь” почав з неймовірного камбека — спочатку Корчоха скоротив рахунок до мінімуму, а потім Кудрін закинув четвертий гол і зрівняв цифри на табло. За 7 хвилин до кінця періоду Зайцев вперше в матчі вивів команду Вітера вперед, поставивши результативну крапку в цій зустрічі.

Підсумок матчу 5:4 на користь “Маріуполя” і “чайки” повертають собі шосте місце в турнірній таблиці. А “Кременчук”, в свою чергу, вибув з гонки за перше місце в таблиці з відривом від “Донбасу” в 8 очок.

Доповнення

“Донбас” автоматично гарантував собі перемогу в регулярному чемпіонаті турніру.