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Вторгнення рф і ескалація відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому" - британська розвідка

Вторгнення рф і ескалація відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому" - британська розвідка

Київ • УНН

 • 99644 перегляди

Вторгнення росії в Україну та погіршення відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому", що призвело до найбільших річних збитків за останні 25 років та обмежило його прибутки щонайменше до 2030 року.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну і подальша деградація відносин кремля  із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому". російська енергетична компанія отримуватиме обмежений прибуток щонайменше до 2030 року, ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

У звіті британської розвідки йдеться, що "Газпром", одна з російських державних енергетичних компаній, повідомила про свої найбільші річні збитки за останні 25 років. У 2023 році виручка "Газпрому" впала приблизно на 30 %, що призвело до річного чистого збитку в розмірі близько 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів США).

У Міноборони Британії  вважають, що вторгнення росії в Україну 2022 року і подальша деградація відносин рф із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому". 

Нездатність "Газпрому" повністю переорієнтувати свій експорт, відмовившись від залежності від європейських ринків, найімовірніше, обмежуватиме його прибуток щонайменше до 2030 року

- йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що хоча "Газпром" зміг переспрямувати частину своїх торговельних операцій на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження вони, ймовірно, становитимуть лише 5-10 % від втрачених європейських продажів у 2023 році. 

У Міноборони Британії також вважають, що досить імовірно, що збільшення майбутніх продажів залежатиме від будівництва нової експортної інфраструктури, такої як газопровід "Сила Сибіру-2".

"Високе оподаткування доходів "Газпрому" у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило можливості та стимули "Газпрому" інвестувати в розширення діяльності на альтернативних ринках", - вказали у британській розвідці. 

У звіті зазначається, що у 2023 році "Газпром" заплатить до російського бюджету приблизно 2,5 трильйона рублів (28 мільярдів доларів США), що становить близько 9 відсотків від загального обсягу державних доходів. Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення "Газпрому" про скорочення інвестицій на 2024 рік приблизно на 15 %

Нафтогаз планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу на початок опалювального сезону08.05.24, 17:22 • 16343 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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