Вторгнення рф і ескалація відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому" - британська розвідка

Повномасштабне вторгнення рф в Україну і подальша деградація відносин кремля із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому". російська енергетична компанія отримуватиме обмежений прибуток щонайменше до 2030 року, ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

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У звіті британської розвідки йдеться, що "Газпром", одна з російських державних енергетичних компаній, повідомила про свої найбільші річні збитки за останні 25 років. У 2023 році виручка "Газпрому" впала приблизно на 30 %, що призвело до річного чистого збитку в розмірі близько 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів США).

У Міноборони Британії вважають, що вторгнення росії в Україну 2022 року і подальша деградація відносин рф із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому".

Нездатність "Газпрому" повністю переорієнтувати свій експорт, відмовившись від залежності від європейських ринків, найімовірніше, обмежуватиме його прибуток щонайменше до 2030 року - йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що хоча "Газпром" зміг переспрямувати частину своїх торговельних операцій на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження вони, ймовірно, становитимуть лише 5-10 % від втрачених європейських продажів у 2023 році.

У Міноборони Британії також вважають, що досить імовірно, що збільшення майбутніх продажів залежатиме від будівництва нової експортної інфраструктури, такої як газопровід "Сила Сибіру-2".

"Високе оподаткування доходів "Газпрому" у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило можливості та стимули "Газпрому" інвестувати в розширення діяльності на альтернативних ринках", - вказали у британській розвідці.

У звіті зазначається, що у 2023 році "Газпром" заплатить до російського бюджету приблизно 2,5 трильйона рублів (28 мільярдів доларів США), що становить близько 9 відсотків від загального обсягу державних доходів. Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення "Газпрому" про скорочення інвестицій на 2024 рік приблизно на 15 %

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