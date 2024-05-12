Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  118364 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  178561 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  189462 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  189568 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157378 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150826 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130679 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133181 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122203 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168204 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка

Вторжение россии в Украину и ухудшение отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома", что привело к крупнейшим годовым убыткам за последние 25 лет и ограничило его доходы как минимум до 2030 года.

Война •   •  1499 просмотра
Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка

На Сумщине после утреннего обстрела рф вспыхнул пожар в жилом секторе

Российский обстрел вызвал пожар в жилом районе приграничного населенного пункта в Сумской области утром 12 мая.

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На Сумщине после утреннего обстрела рф вспыхнул пожар в жилом секторе

Юсов об активизации рф на Харьковщине: действия врага начались по графику, который был известен

Согласно графику, известному украинской разведке, на Харьковщине, как и ожидалось, активизировались российские военные. Силами обороны и разведывательными подразделениями Украины были приняты необходимые меры.

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Юсов об активизации рф на Харьковщине: действия врага начались по графику, который был известен

В Индонезии автобус с учениками попал в ДТП: по меньшей мере 11 человек погибли

Автобус, перевозивший 61 ученика и преподавателей, врезался в автомобили и мотоциклы на Западной Яве, Индонезия. В результате погибло по меньшей мере 11 человек, преимущественно учеников, и еще десятки получили ранения.

Новости Мира •   •  4034 просмотра
В Индонезии автобус с учениками попал в ДТП: по меньшей мере 11 человек погибли

"Чрезвычайно опасный момент": глава МИД Британии об успехах рф на Харьковщине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал наступление россии в Харьковской области "чрезвычайно опасным моментом" и "неоправданным, незаконным вторжением путина в независимую, суверенную страну".

Война •   •  7152 просмотра
"Чрезвычайно опасный момент": глава МИД Британии об успехах рф на Харьковщине

В белгороде обвалилась крыша поврежденного дома (видео)

В российском городе белгород обвалилась крыша поврежденного многоквартирного дома. Как утверждают российские власти, 29 человек получили ранения и один человек погиб.

Новости Мира •   •  6715 просмотра
В белгороде обвалилась крыша поврежденного дома (видео)

рф продолжает давить в районе Старомайорского

Российские войска продолжают давить на ВСУ в районе Старомайорского в Донецкой области, осуществив 13 попыток штурма из 22. россияне используют авиацию и артиллерию.

Война •   •  8169 просмотра
рф продолжает давить в районе Старомайорского

В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку

62-летний мужчина, которому впервые в США пересадили генетически модифицированную свиную почку, умер почти через два месяца после операции.

Здоровье •   •  7968 просмотра
В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку

На юге признаков формирования наступательных группировок рф не заметно - Плетенчук

На юге Украины нет признаков формирования российских наступательных группировок или резких изменений в состоянии и позициях противника, а ситуация в Черном море остается стабильной - кораблей и крылатых ракет в море нет.

Война •   •  10328 просмотра
На юге признаков формирования наступательных группировок рф не заметно - Плетенчук

Президент Чехии: Европа находится в начале длительного противостояния с рф

По словам президента Чехии Петра Павела, Европа сталкивается с длительной конфронтацией с россией, которая будет влиять на повседневную жизнь, требуя готовности и сопротивления российской пропаганде и угрозам европейским ценностям.

политика •   •  10752 просмотра
Президент Чехии: Европа находится в начале длительного противостояния с рф