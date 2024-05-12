Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка

Полномасштабное вторжение рф в Украину и дальнейшая деградация отношений кремля с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома". российская энергетическая компания будет получать ограниченную прибыль как минимум до 2030 года, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В отчете британской разведки говорится, что "Газпром", одна из российских государственных энергетических компаний, сообщила о своих крупнейших годовых убытках за последние 25 лет. В 2023 году выручка "Газпрома" упала примерно на 30 %, что привело к годовому чистому убытку в размере около 629 миллиардов рублей (6,9 миллиарда долларов США).

В Минобороны Британии считают, что вторжение россии в Украину в 2022 году и дальнейшая деградация отношений рф с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома".

Неспособность "Газпрома" полностью переориентировать свой экспорт, отказавшись от зависимости от европейских рынков, скорее всего, будет ограничивать его прибыль как минимум до 2030 года - говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что хотя "Газпром" смог перенаправить часть своих торговых операций на альтернативные рынки, из-за инфраструктурных ограничений они, вероятно, составят лишь 5-10 % от потерянных европейских продаж в 2023 году.

В Минобороны Британии также считают, что весьма вероятно, что увеличение будущих продаж будет зависеть от строительства новой экспортной инфраструктуры, такой как газопровод "Сила Сибири-2".

"Высокое налогообложение доходов "Газпрома" в 2022 и 2023 годах почти наверняка уменьшило возможности и стимулы "Газпрома" инвестировать в расширение деятельности на альтернативных рынках", - указали в британской разведке.

В отчете отмечается, что в 2023 году "Газпром" заплатит в российский бюджет примерно 2,5 триллиона рублей (28 миллиардов долларов США), что составляет около 9 процентов от общего объема государственных доходов. Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, повлияло на решение "Газпрома" о сокращении инвестиций на 2024 год примерно на 15 %

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