"Газпром" уперше за 25 років заявив про рекордні збитки через зупинку постачання до Європи
Київ • УНН
"Газпром" повідомив про рекордні збитки за останні 25 років у розмірі 6,8 млрд доларів у 2023 році, через різке скорочення поставок газу до Європи.
російський газовий монополіст "Газпром" прозвітував про перші за 25 років збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності. За 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько 6,8 млрд доларів). Причиною стало різке скорочення постачання до Європи. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.
Деталі
2 травня "Газпром" опублікував звітність групи компаній, що входить до газового монополіста, за 2023 рік. Виторг скоротився на 27 відсотків рік до року, переважно коштом газового бізнесу (-43 відсотки). Продаж нафти на внутрішньому та зовнішньому ринках вперше перевищив продаж газу.
При цьому компанії практично не вдалося скоротити витрати, а їх капітальна частина зросла майже на 10 відсотків. Крім того, в росії корпорації довелося заплатити більше податків через їхнє збільшення.
За розрахунками журналістів, у 2023 році корпорація знизила трубопровідний експорт до Європи більше ніж у 2,5 раза, до 24 млрд кубометрів, проти 62 мільярдів у 2022 році. Постачання ведуться через Україну та Туреччину. Продажем до Китаю їх компенсувати не вдалося.
Нагадаємо
У лютому 2024 року "Газпром" уперше став найбільшим постачальником трубопровідного газу в Китай, випередивши багаторічного лідера - Туркменістан.