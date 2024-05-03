"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу

российский газовый монополист "Газпром" отчитался о первых за 25 лет убытках по международным стандартам финансовой отчетности. За 2023 год корпорация потеряла 629 миллиардов рублей (около 6,8 млрд долларов). Причиной стало резкое сокращение поставок в Европу. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

2 мая "Газпром" опубликовал отчетность группы компаний, входящей в газового монополиста, за 2023 год. Выручка сократилась на 27 процентов год к году, в основном за счет газового бизнеса (-43 процента). Продажа нефти на внутреннем и внешнем рынках впервые превысила продажи газа.

При этом компании практически не удалось сократить расходы, а их капитальная часть выросла почти на 10 процентов. Кроме того, в россии корпорации пришлось заплатить больше налогов из-за их увеличения.

По расчетам журналистов, в 2023 году корпорация снизила трубопроводный экспорт в Европу более чем в 2,5 раза, до 24 млрд кубометров, против 62 миллиардов в 2022 году. Поставки ведутся через Украину и Турцию. Продажей в Китай их компенсировать не удалось.

Напомним

В феврале 2024 года "Газпром" впервые стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, опередив многолетнего лидера - Туркменистан.