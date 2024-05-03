"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  120465 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  123018 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  115229 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107785 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126306 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125061 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119365 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115156 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101983 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу

"Газпром" сообщил о рекордных убытках за последние 25 лет в размере 6,8 млрд долларов в 2023 году, из-за резкого сокращения поставок газа в Европу.

Новости Мира •   •  2273 просмотра
"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу

Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

Германия вызвала российского посла после завершения расследования прошлогодней кибератаки на сервер СДПС. Расследование установило, что за атакой стоит хакерская группировка APT28, поддерживаемая российским государством.

Новости Мира •   •  2159 просмотра
Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Президент Зеленский посетил Хмельницкую область, чтобы обсудить вопросы безопасности, противовоздушной обороны, безопасности Хмельницкой атомной станции, энергетического потенциала в области.

Война •   •  4958 просмотра
Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

Алексей Чернышов и Ровшан Наджаф, президент SOCAR, обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в частности возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ, а также обменялись мнениями по энергетическому переходу и декарбонизации.

Экономика •   •  5091 просмотра
Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы

Президент Зеленский посетил госпиталь в Хмельницкой области, вручил государственные награды раненым бойцам, которые там лечатся.

Общество •   •  6079 просмотра
Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы

Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро

Вооруженные силы Украины вскоре получат ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование на сумму 900 тысяч евро от ІТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом.

Война •   •  6736 просмотра
Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро

Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

Николай Сольский заявляет, что Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли и получала за это деньги. Во многих случаях даже не могла подтвердить свое право на пользование этими земельными участками.

Криминал и ЧП •   •  5592 просмотра
Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

Российские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Чугуеву в Харьковской области, а также обстреляли Волчанск, повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  6301 просмотра
Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

На проспекте Николая Бажана от станции метро "Вырлица" в направлении Харьковской площади затруднено движение транспорта из-за ДТП, полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия.

Киев •   •  7734 просмотра
В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

Россия понесла огромные военные потери: по французским оценкам, в войне, которая продолжается против Украины, погибло около 150 000 солдат, а всего пострадало 500 000 человек.

Война •   •  10754 просмотра
Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных