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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 25929 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення РФ: за чотири дні війни в Україні загинуло 16 дітей

Вторгнення РФ: за чотири дні війни в Україні загинуло 16 дітей

Київ • УНН

 • 125195 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Внаслідок дій російських окупантів за чотири дні в Україні загинуло 16 дітей. Про це повідомив міністр України Віктор Ляшко під час телемарафону, інформує УНН.

Деталі

"Четверта доба (...) цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося", - сказав Ляшко.

Нагадаємо

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію із захисту Донбасу".

О 5.00 війська РФ почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України та низку аеродромів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України, і закликав світ відреагувати.

На всій території України ввели воєнний стан.

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