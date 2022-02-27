Вторгнення РФ: за чотири дні війни в Україні загинуло 16 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Внаслідок дій російських окупантів за чотири дні в Україні загинуло 16 дітей. Про це повідомив міністр України Віктор Ляшко під час телемарафону, інформує УНН.
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"Четверта доба (...) цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося", - сказав Ляшко.
Нагадаємо
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О 5.00 війська РФ почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України та низку аеродромів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України, і закликав світ відреагувати.
На всій території України ввели воєнний стан.