Вторжение РФ: за четыре дня войны в Украине погибло 16 детей

Детали

"Четвертые сутки (...) Круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизни. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось", - сказал Ляшко.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.