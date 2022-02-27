Вторжение РФ: за четыре дня войны в Украине погибло 16 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В результате действий российских оккупантов за четыре дня в Украине погибло 16 детей. Об этом сообщил министр Украины Виктор Ляшко во время телемарафона, информирует УНН.
Детали
"Четвертые сутки (...) Круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизни. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось", - сказал Ляшко.
Напомним
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".
В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
На всей территории Украины ввели военное положение.