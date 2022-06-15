"Втекли трохи не до того лісу": окупанти зникають на полі бою – перехоплена розмова

Деталі

"200 імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані). Сьогодні половина відмовилася", – розповів один окупант.

Інший співрозмовник каже, що "зараз так буде всюди". Розповідає, що після поранення постійно переміщується з одного госпіталя в інший:

"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого). Ні лікування… Дупа…"

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