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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38789 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Втекли трохи не до того лісу": окупанти зникають на полі бою – перехоплена розмова

"Втекли трохи не до того лісу": окупанти зникають на полі бою – перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 290224 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Українська розвідка перехопила телефонну розмову, в якій російські окупанти обговорюють зникнення свого товариша та роблять висновоу, що він, імовірно, мертвий. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУР.

Деталі

"200 імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані). Сьогодні половина відмовилася", – розповів один окупант.

Інший співрозмовник каже, що "зараз так буде всюди". Розповідає, що після поранення постійно переміщується з одного госпіталя в інший:

"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого). Ні лікування… Дупа…"

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