"Убежали немного не в тот лес": оккупанты исчезают на поле боя – перехваченный разговор

Детали

"200 вероятно. Сегодня искали целый день, найти не могли. Завтра снова пойдем искать. Их трое убежали немного не в тот лес. Мы сейчас ходили туда. Нет. Мы их отвели 10 человек. И они должны были заходить за танками. А Кириллов немного не в тот лес побежал. И еще двое. У нас приехало 90 человек курильских. Они здесь в ах… (шокированы). Сегодня половина отказалась", – рассказал один оккупант.

Другой собеседник говорит, что "сейчас так будет повсюду". Рассказывает, что после ранения постоянно перемещается из одного госпиталя в другой:

"То под Белгородом, то в Питере. Сейчас в Мулино нахожусь, под Нижним Новгородом. Контузия. Уши звенят, давление. На два уха оглох. Лежим в госпитале, не лечат. Вообще всем до п… (безразлично). Вон, в Питере как академия военно-медицинская, два дня там пробыл. Только кровь там взяли, антибиотики поставили, КТ сделали и все. Больше них… (ничего). Ни лечения… Жопа…"

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