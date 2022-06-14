"Одного пристрелить, другие может позатыкаются": жена оккупанта посоветовала, как навести порядок в подразделении – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинская разведка перехватила телефонный разговор, в котором российский оккупант и его жена обсуждают методы наведения порядка в военном подразделении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Детали
Сначала женщина рассказывает о новостях от общего знакомого: "Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли".
Офицер-рашист отвечает, что эти вопросы ему уже безразличны: "Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали… Жалел… Теперь буду просто сажать. Просто доведу обстановку, хотя бы. Хоть кто-то будет знать, потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает".
Он отметил, что сложилась критическая ситуация относительно морального состояния подразделения. На что жена дает "практический" совет: "Одного пристрелить показательно, другие может позатыкаются…".
Напомним
Украинская разведка перехватила телефонный разговор, в котором жена советует российскому оккупанту найти способ сбежать из Украины. Она поставила в пример хитрецов, которые подвернули ноги и уехали домой.