"Одного пристрелити, інші може позатикаються": дружина окупанта порадила, як навести лад у підрозділі – ГУР

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Спочатку жінка розповідає про новини від спільного знайомого: "Пишуть, що витиснули нас, три населених пункти зайняли".

Офіцер-рашист відповідає, що ці питання йому вже байдужі: "Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали… Жалів… Тепер буду просто саджати. Просто доведу обстановку, хоча б. Хоч хтось знатиме, тому що все зависає і ніхто далі полку нічого не передає".

Він зазначив, що склалася критична ситуація щодо морального стану підрозділу. На що дружина дає "практичну" пораду: "Одного пристрелити показово, інші може позатикаються…".

Нагадаємо

Українська розвідка перехопила телефонну розмову, в якій дружина радить російському окупанту знайти спосіб втекти з України. Вона поставила у приклад хитрунів, які підвернули ноги та поїхали додому.