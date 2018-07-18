Втеча із одеської колонії: двох засуджених спіймали

"Одного (засудженого - ред.) затримали співробітники поліції на вулиці Промисловій, а іншого затримали працівники Державної кримінально-виконавчої служби в гаражах по вулиці Хімічній в Одесі. Зараз вони надають покази у поліції", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Втеча засуджених з одеської колонії: з'явилися нові подробиці

Маслак додав, що третього засудженого наразі ще не спіймали, але це є лише питанням часу, оскільки у жодного з них немає при собі ніяких документів.

Нагадаємо, 17 липня близько 4 години ранку із Одеської виправної колонії втекли троє засуджених.