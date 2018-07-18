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Втеча із одеської колонії: двох засуджених спіймали

Втеча із одеської колонії: двох засуджених спіймали

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Двох засуджених із трьох, які вчора втекли із Одеської виправної колонії, вдалося спіймати. Про це повідомив УНН помічник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак.

"Одного (засудженого - ред.) затримали співробітники поліції на вулиці Промисловій, а іншого затримали працівники Державної кримінально-виконавчої служби в гаражах по вулиці Хімічній в Одесі. Зараз вони надають покази у поліції", - сказав він.

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Маслак додав, що третього засудженого наразі ще не спіймали, але це є лише питанням часу, оскільки у жодного з них немає при собі ніяких документів.

Нагадаємо, 17 липня близько 4 години ранку із Одеської виправної колонії втекли троє засуджених.

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