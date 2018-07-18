Втеча із одеської колонії: двох засуджених спіймали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Двох засуджених із трьох, які вчора втекли із Одеської виправної колонії, вдалося спіймати. Про це повідомив УНН помічник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак.
"Одного (засудженого - ред.) затримали співробітники поліції на вулиці Промисловій, а іншого затримали працівники Державної кримінально-виконавчої служби в гаражах по вулиці Хімічній в Одесі. Зараз вони надають покази у поліції", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Втеча засуджених з одеської колонії: з'явилися нові подробиці
Маслак додав, що третього засудженого наразі ще не спіймали, але це є лише питанням часу, оскільки у жодного з них немає при собі ніяких документів.
Нагадаємо, 17 липня близько 4 години ранку із Одеської виправної колонії втекли троє засуджених.