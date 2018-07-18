Побег из одесской колонии: двух осужденных поймали

"Одного (осужденного - ред.) задержали сотрудники полиции на улице Промышленной, а другого задержали сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы в гаражах по улице Химической в ​​Одессе. Сейчас они предоставляют показания в полиции", - сказал он.

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Маслак добавил, что третьего осужденного на данный момент не поймали, но это лишь вопрос времени, поскольку ни у одного из них нет при себе никаких документов.

Напомним, 17 июля около 4 часов утра из Одесской исправительной колонии сбежали трое осужденных.