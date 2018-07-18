Побег из одесской колонии: двух осужденных поймали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Двух осужденных из трех, которые вчера сбежали из Одесской исправительной колонии, удалось поймать. Об этом сообщил УНН помощник заместителя министра юстиции Дениса Чернышова Юрий Маслак.
"Одного (осужденного - ред.) задержали сотрудники полиции на улице Промышленной, а другого задержали сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы в гаражах по улице Химической в Одессе. Сейчас они предоставляют показания в полиции", - сказал он.
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Маслак добавил, что третьего осужденного на данный момент не поймали, но это лишь вопрос времени, поскольку ни у одного из них нет при себе никаких документов.
Напомним, 17 июля около 4 часов утра из Одесской исправительной колонии сбежали трое осужденных.