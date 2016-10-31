Вступили в силу санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вступає в силу указ президента України № 467/2016 від 16 вересня 2016 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції)”, передає УНН.
Оновлений список санкцій проти РФ і був затверджений на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 16 вересня, а пізніше схвалений главою держави.
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Перелік фізичних осіб з 347 чоловік поповнився на 335 прізвищ, до раніше заявлених 104 юридичних осіб додані ще 167 організацій.
Зокрема, до нового списку увійшли заступник голови уряду Російської Федерації Дмитро Рогозін, голови ради федерації федеральних зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко, російський депутат Володимир Жириновський, призначений РФ глава Криму Сергій Аксьонов, глава Чеченської Республіки в складі РФ Рамзан Кадиров, інші російські чиновники з анексованого Криму, представники "ДНР" і "ЛНР", російських урядових і силових структур.