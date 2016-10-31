Вступили в силу санкции против РФ

Обновленный список санкций против РФ был утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 сентября, а позже одобрен главой государства.

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Перечень физических лиц с 347 человек пополнился на 335 фамилий, в ранее заявленных 104 юридических лиц добавлены еще 167 организаций.

В частности, в новый список вошли заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, председателя совета федерации федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, российский депутат Владимир Жириновский, предназначенный РФ глава Крыма Сергей Аксенов, глава Чеченской Республики в составе РФ Рамзан Кадыров, другие российские чиновники с аннексированного Крыма, представители "ДНР" и "ЛНР", российских правительственных и силовых структур.