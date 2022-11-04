Вступ-2022: понад 85 тис. вступників зараховано до закладів профосвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У п’ятницю, 4 листопада, в Україні завершилася вступна кампанія 2022 року до закладів професійної освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.
Цитата
«На перший курс зараховано понад 85 тис. осіб. З них навчатися коштом державного та регіонального замовлення будуть 82,7 тис. учнів, на контракті – понад 3 тис», - пояснив він.
Деталі
За інформацією Шкарлета, закладам вдалося виконати регіональне замовлення на 91%, державне - на 74%. Попит на фахівців з робітничими професіями навіть в умовах війни - колосальний. Тому молодь, яка хоче мати перспективний фах і гарантовану роботу, обирає професійну освіту.
До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:
Нині орієнтовно 150 закладів працюють очно та дистанційно, але більшість, а саме 262 заклади, обрали змішану форму освітнього процесу. Звісно, вибір залежить від безпекової ситуації в регіоні.
Доповнення
Студентів чотирьох категорій переведуть на місця державного замовлення - зокрема, це торкнеться жителів особливо небезпечних територій. Таке рішення ухвалив уряд.