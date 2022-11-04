Вступ-2022: понад 85 тис. вступників зараховано до закладів профосвіти

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 26097 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 49895 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 51517 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 56769 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 71765 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 192135 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 146678 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171439 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194807 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 225115 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 132336 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 154709 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 52768 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 68403 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 72399 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 192120 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 474534 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 425777 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 633391 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 755644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 3561 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 34815 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 68429 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 107278 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 141982 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Вступ-2022: понад 85 тис. вступників зараховано до закладів профосвіти

Вступ-2022: понад 85 тис. вступників зараховано до закладів профосвіти

Київ • УНН

 • 199868 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У п’ятницю, 4 листопада, в Україні завершилася вступна кампанія 2022 року до закладів професійної освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Цитата

«На перший курс зараховано понад 85 тис. осіб. З них навчатися коштом державного та регіонального замовлення будуть 82,7 тис. учнів, на контракті – понад 3 тис», - пояснив він.

Деталі

За інформацією Шкарлета, закладам вдалося виконати регіональне замовлення на 91%, державне - на 74%. Попит на фахівців з робітничими професіями навіть в умовах війни - колосальний. Тому молодь, яка хоче мати перспективний фах і гарантовану роботу, обирає професійну освіту.

До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:

  • Кухар. Кондитер. 
  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів.
  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрогазозварник.
  • Перукар (перукар-модельєр).
  • Кравець. Закрійник.
  • Опоряджувальник будівельний.
  • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
  • Електрогазозварник.
  • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.
  • Штукатур. Лицювальник-плиточник.

    • Нині орієнтовно 150 закладів працюють очно та дистанційно, але більшість, а саме 262 заклади, обрали змішану форму освітнього процесу. Звісно, вибір залежить від безпекової ситуації в регіоні.

    Доповнення

    Студентів чотирьох категорій переведуть на місця державного замовлення - зокрема, це торкнеться жителів особливо небезпечних територій. Таке рішення ухвалив уряд.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Політика
    Bitcoin
    $84,173.40
    Золото
    $3,161.46
    Tesla
    $258.01
    Brent
    $74.94
    S&P 500
    $5,585.60
    Газ TTF
    $41.15
    Ethereum
    $1,873.01