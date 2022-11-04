Вступительная кампания-2022: более 85 тыс. поступающих зачислено в заведения профобразования

Цитата

«На первый курс зачислено более 85 тыс. человек. Из них учится на средства государственного и регионального заказа будут 82,7 тыс. учащихся, на контракте – более 3 тыс», - пояснил он.

Детали

По информации Шкарлета, заведениям удалось выполнить региональный заказ на 91%, государственный – на 74%. Спрос на специалистов с рабочими профессиями даже в условиях войны – колоссальный. Поэтому молодежь, желающая иметь перспективную профессию и гарантированную работу, выбирает профессиональное образование.

В десять самых популярных профессий в 2022 году вошли:

Повар. Кондитер.

Слесарь по ремонту колесных транспортных средств. Водитель транспортных средств.

Слесарь по ремонту колесных транспортных средств. Электрогазосварщик.

Парикмахер (парикмахер-модельер).

Портной. Закройщик.

Упорядочитель строительный.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Электрогазосварщик.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.

Штукатур. Облицовщик-плиточник.

Сейчас ориентировочно 150 заведений работают очно и дистанционно, но большинство, а именно 262 заведения избрали смешанную форму образовательного процесса. Конечно, выбор зависит от ситуации в регионе.

Дополнение

Студентов четырех категорий переведут на места государственного заказа - в частности, это коснется жителей особо опасных территорий. Такое решение приняло правительство.