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Всесвітній фонд дикої природи визнали "небажаною" організацією в рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Російська генпрокуратура визнала «небажаною» діяльність Всесвітнього фонду дикої природи WWF в росії, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Всесвітній фонд дикої природи визнали "небажаною" організацією в рф

Деталі

В російській генпрокуратурі визнали «небажаною» діяльність швейцарської міжнародної організації Всесвітнього фонду природи, вважаючи, що WWF начебто використовується «в якості прикриття для реалізації проектів, які формують загрозу безпеці в економічній сфері».

Відомство вважає, що під приводом збереження довкілля WWF перешкоджає "реалізації політичного курсу країни щодо промислового освоєння Арктики", а також прикриває дії з легітимізації обмежень, які можуть стати підставою для перенесення траси Північного морського шляху в бік виключної економічної зони США.

Крім того, як заявляє генпрокуратура, WWF надала підтримку організаціям «Друзі Балтики», «Екологічної вахти Сахаліна», які в рф внесені до списку «інагентів».

Доповнення

У березні міністерство юстиції назвало Світовий фонд дикої природи "іноземним агентом". Ярлик "іноземний агент" мав позначення менш жорстке, ніж ярлик "небажана організація", і дозволяв організації продовжувати свою діяльність у країні.

У травні росія затаврувала Greenpeace як "небажану" організацію, звинувативши її в антимосковській пропаганді та спробі "змінити владу в країні". генеральна прокуратура заявила, що група із захисту клімату становить "загрозу основ конституційного ладу та безпеки" країни. Greenpeace назвав це рішення абсурдним.

Закон про небажані іноземні та міжнародні організації путін підписав ще у 2015 році. Згідно норматива, рішення про внесення організації до списку “небажаних” ухвалює генпрокуратура росії за узгодженням з міністерством закордонних справ.

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