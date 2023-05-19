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Greenpeace назвав рішення росії оголосити його поза законом "абсурдним"

Greenpeace назвав рішення росії оголосити його поза законом "абсурдним"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Група захисту клімату Greenpeace у п'ятницю розкритикувала рішення росії оголосити її небажаною організацією, що криміналізує її роботу, як абсурдне та деструктивне, передає УНН.

росія в п'ятницю затаврувала Greenpeace як небажану організацію, звинувативши її в антимосковській пропаганді та спробі "змінити владу в країні".

Генеральна прокуратура заявила, що група із захисту клімату становить "загрозу основ конституційного ладу та безпеки" країни.

У заяві йдеться про те, що з початку військового наступу росії в Україні активісти Greenpeace займалися "антиросійською пропагандою" і закликали до економічної ізоляції росії. Зусилля Greenpeace були "спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та спробу зміни влади в країні неконституційним шляхом", заявили в генпрокуратурі.

"Екологічна діяльність Greenpeace фактично супроводжується активним просуванням політичної позиції, спробами втручання у внутрішні справи держави та спрямована на підрив її економічних засад", — йдеться у повідомленні.

Цитата

"Ліквідація Greenpeace у росії — це абсурдний, безвідповідальний та деструктивний крок, який не має нічого спільного із захистом інтересів країни", — йдеться на сайті Greepeace у росії.

Організація заявила, що це рішення було "обумовлено саме тим, що ми намагалися запобігти реалізації планів, що знищують природу, і в багатьох випадках це було успішно".

Greenpeace навів довгий список реалізованих проектів, у тому числі із захисту Байкалу, найбільшого та найглибшого прісноводного озера у світі.

"Щороку наші співробітники та волонтери рятували ліси та торфовища від вогню", — також повідомила Greepeace.

Доповнення

Влада доводить придушення свобод у росії до безпрецедентного рівня протягом року після нападу на Україну, коли незалежні ЗМІ та правозахисні групи закриті, а більшість ключових діячів опозиції перебувають за ґратами чи у вигнанні.

У березні міністерство юстиції назвало Світовий фонд дикої природи "іноземним агентом".

Ярлик "іноземний агент" має конотацію радянської доби та широко використовується проти критиків кремля.

Однак це позначення менш жорстке, ніж ярлик "небажана організація", і дозволяє органам продовжувати свою діяльність у країні.

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