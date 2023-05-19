Greenpeace назвал решение россии объявить его вне закона "абсурдным"

россия в пятницу заклеймила Greenpeace как нежелательную организацию, обвинив ее в антимосковской пропаганде и попытке "изменить власть в стране".

Генеральная прокуратура заявила, что группа по защите климата представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.

В заявлении говорится о том, что с начала военного наступления россии в Украине активисты Greenpeace занимались "антироссийской пропагандой" и призывали к экономической изоляции россии. Усилия Greenpeace были "направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации и попытку смены власти в стране неконституционным путем", заявили в генпрокуратуре.

"Экологическая деятельность Greenpeace фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ", — говорится в сообщении.

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"Ликвидация Greenpeace в россии — это абсурдный, безответственный и деструктивный шаг, который не имеет ничего общего с защитой интересов страны", — говорится на сайте Greepeace в россии.

Организация заявила, что это решение было "обусловлено именно тем, что мы пытались предотвратить реализацию планов, уничтожающих природу, и во многих случаях это было успешно".

Greenpeace привел длинный список реализованных проектов, в том числе по защите Байкала, самого большого и глубокого пресноводного озера в мире.

"Каждый год наши сотрудники и волонтеры спасали леса и торфяники от огня", — также сообщила Greepeace.

Дополнение

Власти доводят подавление свобод в россии до беспрецедентного уровня в течение года после нападения на Украину, когда независимые СМИ и правозащитные группы закрыты, а большинство ключевых деятелей оппозиции находятся за решеткой или в изгнании.

В марте министерство юстиции назвало Всемирный фонд дикой природы "иностранным агентом".

Ярлык "иностранный агент" имеет коннотацию советской эпохи и широко используется против критиков кремля.

Однако это обозначение менее жесткое, чем ярлык "нежелательная организация", и позволяет органам продолжать свою деятельность в стране.