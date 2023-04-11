Генпрокуратуру рф просять звинуватити Лію Ахеджакову у держзраді

ukru
Ексклюзив
15:02 • 56043 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 93321 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 122240 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 268727 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 188592 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 176881 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 282583 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456191 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346986 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357656 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 191500 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 157403 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 153956 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 112124 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 65288 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 268785 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 282626 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 512896 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 646602 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 669933 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 51404 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 65288 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 153956 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 191500 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 208619 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Генпрокуратуру рф просять звинуватити Лію Ахеджакову у держзраді

Генпрокуратуру рф просять звинуватити Лію Ахеджакову у держзраді

Київ • УНН

 • 943212 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прокремлівський активіст звернувся до генпрокуратури росії, щоб та звинуватила народну артистку Лію Ахеджакову у держзраді, пише УНН з посиланням на ТАСС.

Деталі

Глава російського провладного "федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією" віталій бородін звернувся до генпрокурора росії ігоря краснова з проханням визнати народну артистку росії Лію Ахеджакову "іноземним агентом", а також порушити стосовно неї три кримінальні справи.

Доповнення

8 лютого стало відомо, що керівництво московського театру "Современник", де Ахеджакова служила з 1977 року, прибрало з репертуару останню постановку за її участю - виставу "Гра в джин". З 5 квітня Ахеджакова не є актрисою театру "Современник". Раніше бородін закликав переслідувати актора Данила Козловського, співака Валерія Меладзе і лідера гурту "Ночные снайперы" Діану Арбеніну.

У лютому 2022 року народна артистка підтримала армію України переказом у 10000 доларів, і закликала своїх прихильників зробити те саме. "У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас в країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоби все це закінчилося”, — написала тоді Ахеджакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ахеджакова назвала фільм “Крим. Шлях на Батьківщину” жахливим і ганебним

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38