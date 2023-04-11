Генпрокуратуру рф просять звинуватити Лію Ахеджакову у держзраді

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Глава російського провладного "федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією" віталій бородін звернувся до генпрокурора росії ігоря краснова з проханням визнати народну артистку росії Лію Ахеджакову "іноземним агентом", а також порушити стосовно неї три кримінальні справи.

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8 лютого стало відомо, що керівництво московського театру "Современник", де Ахеджакова служила з 1977 року, прибрало з репертуару останню постановку за її участю - виставу "Гра в джин". З 5 квітня Ахеджакова не є актрисою театру "Современник". Раніше бородін закликав переслідувати актора Данила Козловського, співака Валерія Меладзе і лідера гурту "Ночные снайперы" Діану Арбеніну.

У лютому 2022 року народна артистка підтримала армію України переказом у 10000 доларів, і закликала своїх прихильників зробити те саме. "У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас в країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоби все це закінчилося”, — написала тоді Ахеджакова.

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