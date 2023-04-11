Генпрокуратуру рф просят обвинить Лию Ахеджакову в госизмене

Детали

Глава российского провластного "федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился к генпрокурору россии Игорю Краснову с просьбой признать народную артистку россии Лию Ахеджакову "иностранным агентом", а также возбудить в отношении нее три уголовных дела.

Дополнение

8 февраля стало известно, что руководство московского театра "Современник", где Ахеджакова служила с 1977 года, убрало из репертуара последнюю постановку с ее участием - спектакль "Игра в джинна". С 5 апреля Ахеджакова не является актрисой театра "Современник". Ранее Бородин призвал преследовать актера Даниила Козловского, певца Валерия Меладзе и лидера группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину.

В феврале 2022 года народная артистка поддержала армию Украины переводом в 10000 долларов, и призвала своих поклонников сделать то же самое. "У меня все в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось”, — написала тогда Ахеджакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахеджакова назвала фильм “Крым. Путь на Родину” ужасным и позорным