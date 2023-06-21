Всемирный фонд дикой природы признали "нежелательной" организацией в рф

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 39121 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 88550 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 90232 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 221360 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 118346 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 112224 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 336878 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82044 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133909 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170390 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
1.9м/с
63%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 260487 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 144328 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 99975 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 80418 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 45406 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 221360 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 262452 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 336879 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 327642 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 376572 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 46824 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 81823 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 101360 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 145665 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 73766 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Всемирный фонд дикой природы признали "нежелательной" организацией в рф

Киев • УНН

 • 756106 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Российская генпрокуратура признала «нежелательной» деятельность Всемирного фонда дикой природы WWF в россии, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Всемирный фонд дикой природы признали "нежелательной" организацией в рф

Детали

В российской генпрокуратуре признали «нежелательной» деятельность швейцарской международной организации Всемирного фонда природы, считая, что WWF якобы используется «в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозу безопасности в экономической сфере».

Ведомство считает, что под предлогом сохранения окружающей среды WWF препятствует "реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики", а также прикрывает действия по легитимизации ограничений, которые могут стать основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

Кроме того, как заявляет генпрокуратура, WWF оказала поддержку организациям «Друзья Балтики», «Экологической вахты Сахалина», которые в рф внесены в список «инагентов».

Дополнения

В марте министерство юстиции назвало Всемирный фонд дикой природы "иностранным агентом". Ярлык "иностранный агент" имел обозначение менее жесткое, чем ярлык "нежелательная организация", и позволял организации продолжать свою деятельность в стране.

В мае россия заклеймила Greenpeace как "нежелательную" организацию, обвинив её в антимосковской пропаганде и попытке "изменить власть в стране". генеральная прокуратура заявила, что группа по защите климата представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны. Greenpeace назвал это решение абсурдным.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях Путин подписал еще в 2015 году. Согласно нормативу, решение о внесении организации в список “нежелательных” принимает генпрокуратура россии по согласованию с министерством иностранных дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генпрокуратуру рф просят обвинить Лию Ахеджакову в госизмене

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77