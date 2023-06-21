Детали

В российской генпрокуратуре признали «нежелательной» деятельность швейцарской международной организации Всемирного фонда природы, считая, что WWF якобы используется «в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозу безопасности в экономической сфере».

Ведомство считает, что под предлогом сохранения окружающей среды WWF препятствует "реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики", а также прикрывает действия по легитимизации ограничений, которые могут стать основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

Кроме того, как заявляет генпрокуратура, WWF оказала поддержку организациям «Друзья Балтики», «Экологической вахты Сахалина», которые в рф внесены в список «инагентов».

Дополнения

В марте министерство юстиции назвало Всемирный фонд дикой природы "иностранным агентом". Ярлык "иностранный агент" имел обозначение менее жесткое, чем ярлык "нежелательная организация", и позволял организации продолжать свою деятельность в стране.

В мае россия заклеймила Greenpeace как "нежелательную" организацию, обвинив её в антимосковской пропаганде и попытке "изменить власть в стране". генеральная прокуратура заявила, что группа по защите климата представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны. Greenpeace назвал это решение абсурдным.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях Путин подписал еще в 2015 году. Согласно нормативу, решение о внесении организации в список “нежелательных” принимает генпрокуратура россии по согласованию с министерством иностранных дел.

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