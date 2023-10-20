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Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: українська інновація, яка дарує надію

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози проводиться щорічно 20 жовтня, повідомляє УНН.

Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: українська інновація, яка дарує надію

Деталі

Рак молочної залози — найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. За даними ВООЗ це стосується як розвинених країн, так і країн, що розвиваються.

Рак молочної залози – злоякісна пухлина, яка розвивається з клітин молочної залози. Найчастіше хвороба починається в клітинах залоз, які виробляють молоко, або в протоках молочних залоз, за якими молоко потрапляє в сосок. Щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу. При цьому чоловіки також мають ризик дізнатися про такий діагноз, але саме жінки набагато частіше хворіють цим недугом.

Українська історія, яка дарує надію

Як розповіла УНН співзасновниця Біржі Благодійності «ДоброДій» Юлія Сосєдка, ще у 2019 році у стінах столичного НДІ «Наносапієнс» відбувалася розробка апарату MAMOS. Це електроімпедансний апарат для скринінгу молочної залози, який за допомогою різної електропровідності тканин давав розуміння стану жіночих грудей.

«Це був період, коли кожен з нас зробив свій внесок, рухаючись вперед з вірою та надією. MAMOS – це проект, який мав подарувати жінкам упевненість у своєму здоров'ї. Ми завжди були активні, допитливі та творчі. Ми рвалися вперед, підтримували науку та інновації, глибоко любили життя усіх людей», - згадала той час Юлія Сосєдка, яка разом з сестрою Оленою Сосєдкою, яка також є співзасновницею Біржі Благодійності, активно підтримували цей проект.

Загалом, як зазначила Юлія Сосєдка, Біржа протягом всього часу своєї діяльності займалася не лише питаннями медицини. Починаючи з адресної допомоги хворим дітям, ББ «ДоброДій» поступово розширювала сферу діяльності, надаючи допомогу з почату медзакладам, а у подальшому - ЗСУ та вимушеним переселенцям. Крім того, весь час свого існування Біржа, за словами її співзасновниці, приділяла значну увагу розвитку науки як інвестиції у майбутнє нашої країни. Одним з цих напрямків й стала робота над проектом MAMOS.

Аби прискорити створення саме українського апарату був придбаний його іноземний прообраз, а до співпраці з вітчизняними науковцями був запрошений головний лікар МЦ «Онкосет» (Братислава) Петер Юско, який на той час вже був відомим автором електроемпедансних методик досліджень та лікування раку молочної залози. Як зазначила Юлія Сосєдка, метою цього проекту був захист усіх українських жінок, адже для банку «Конкорд», співзасновницею якого вона є разом з Оленою Сосєдкою та усієї фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, до якої входить й ББ «ДоброДій», термін «соціальна відповідальність» ніколи не був просто словами.

Тому вже восени 2019 року сучасний скринінг-апарат «MamoScan» в якості пілотного проекту запрацював у дніпровському медичному закладі JMC у культурно-діловому центрі «Менора».

«Менора - найінноваційніший центр. Його фахівці почали користуватися апаратом, який хоч й не мав застосовуватись для формування офіційного діагнозу через відсутність сертифікаційних документів, став медикам незамінним помічником. Організувавши великий семінар, ми надали нашим лікарям можливість познайомитись із новими методами діагностики. Хоча апарат MAMOS ще не був зареєстрований в Україні, успішні випробування його прообразів в країнах південного та близького зарубіжжя, а також у Китаї, говорили самі за себе», - пригадала Юлія Сосєдка.

Сьогодення

Після презентації апарат, незважаючи на свій потенціал та можливості, не отримав широкого розвитку. Як зазначила Юлія Сосєдка, спочатку його сертифікацію та просування обмежив COVID, а потім військове вторгнення рф у 2022 році.

«Ці непередбачені обставини залишили наш проект у тіні, але весь цей час апарат працював у онколікарні Дніпра, продовжуючи служити людям та допомагаючи медикам в діагностиці й боротьбі з небезпечною хворобою», - зазначила вона.

За її словами, наразі ББ «ДоброДій» разом з партнерами сконцентрувався на підтримці Збройних Сил України, хворих дітей та на інвестиціях у майбутнє країни – у систему навчання. Зокрема, Олена Сосєдка започаткувала освітню програму для Дніпровського ліцею інформаційних технологій. У межах програми випускники отримують індивідуальні гранти на оплату подальшої освіти. Також у межах освітньої програми ініційовано вручення премії для найкращих учнів ЛІТ, які стали переможцями олімпіад і МАН з різних шкільних дисциплін. Ця премія носить ім’я Сергія Столбцова, який був вчителем географії ліцею та загинув, захищаючи нашу країну.

Надія на майбутнє

За словами Юлії Сосєдки, проєкт MAMOS не буде покинутий. У важкі часи, які наразі переживає Україна, благодійники плекають надію на те, що незабаром наша країна житиме мирним життям. Саме на це наразі спрямовані зусилля усіх волонтерів та благодійників, які щодня допомагають Збройним силам України. Не залишається осторонь й Біржа Благодійності «ДоброДій».

Як зазначала раніше Олена Сосєдка, лише з лютого 2022 року Біржа разом з партнерами надали допомогу військовим на більш як 86 млн грн. Це й автотехніка, й обладнання, й екіпіровка – все, у чому виникала потреба у захисників України.

А надалі, після перемоги України, співзасновники Біржі планують відновити всі «мирні» проєкти, серед яких – й проєкт MAMOS.

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