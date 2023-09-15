Сьогодні Всесвітній день боротьби з лімфомами

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Лімфома – це злоякісна пухлина, яка вражає лімфатичну систему та клітини, що є частиною імунної системи організму. Лімфома – назва групи хвороб (всього понад 30 різновидів). Існують два головних типи пухлин імунної системи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми.

З досягненнями сучасної медицини лімфома виліковна у близько 80% випадків, але лікування може бути тривалим й багато у чому залежить від точної та своєчасної діагностики. Одним з найперших симптомів лімфоми може бути збільшення лімфотичних вузлів і хоча причиною цього може бути і запалення, лікарі наполегливо рекомендують не вдаватися до самолікування, а звернутися до спеціаліста.

В Україні лімфому Ходжкіна щороку діагностують у близько 900 хворих. Що до інших видів лімфом, то щорічно це ще понад 2 тисячі нових випадків. Як і більшість онкологічних захворювань, це також має тенденцію до помолодшання. Все частіше з лімфомами стикаються молоді люди та навіть діти, як от Даня, який у свої 15 років вже проходив променеву та хіміотерапію, а після - «суху хімію» у таблетках.

Історія, що дарує надію

Як розповіли у Благодійній Біржі «ДоброДій», яка надавала підтримку Дані та організовувала благодійні збори для допомоги йому, наприкінці 2020 року у хлопця діагностували лімфому. Сам Даня з Маріуполя і лікування проходив у Дніпрі. Родина звернулася до благодійників, адже витрати на ліки та процедури були колосальні.

Заснована саме у Дніпрі сестрами Оленою та Юлією Сосєдками Біржа відгукнулася на прохання про допомогу.

«ДоброДій» почав збір коштів, які були спрямовані на допомогу хлопцеві. І ось лікування, яке стало можливим за підтримки небайдужих українців, почало приносити свої плоди – Даня все менше перебував у лікарні і все частіше – вдома, хоч йому і доводилося приймати ліки та регулярно проходити обстеження.

Та почалося широкомасштабне вторгнення. Хлопець перебував в цей момент вдома з батьками. Родині три тижні довелося переховуватися у підвалі. А Данило потребував спокою та мав берегтися від вірусів та бактерій. Це стало неймовірно важким викликом для Дані та його батьків. Але вони впоралися і змогли вирватися з розбитого ворогом міста до Дніпра, а згодом перебратися до Києва.

З Маріуполя родина евакуювалася з порожніми руками – лише з надією на порятунок та можливість отримання такої необхідної їхньому синові допомоги. Перебування у підвалі негативно вплинуло на стан хлопця та здаватися ніхто й думав – і от зараз Даня вже не приймає хімію, а лише підтримуючі препарати.

Як розповідає мати хлопця Ірина Шпак, наразі періодично хлопець проходить необхідне лікування в Охматдиті, приймає прописані ліки та регулярно здає аналізи. Допомогу в оплаті усього необхідного й надалі надає Благодійна Біржа «ДоброДій», яка була поряд з хлопцем з 2021 року.

«Це фонд, який нас дуже підтримав під час найжахливішого періоду в нашому житті. Вони допомогли нам у придбанні необхідних ліків. Й не лише нам – діткам, які були разом з сином в палаті, теж допомагали. Ми вдячні їм всією нашою родиною», - розповіла мати Дані.

Зараз хлопець у ремісії. А ще він впевнено йде до своєї мети – вчитися у кулінарному коледжі та стати шеф-кухарем.