Сегодня Всемирный день борьбы с лимфомами

Детали

Лимфома – это злокачественная опухоль, которая поражает лимфатическую систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы организма. Лимфома – название группы болезней (всего более 30 видов). Существует два основных типа опухолей иммунной системы: лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы.

С достижениями современной медицины лимфома излечима в около 80% случаев, но лечение может быть длительным и во многом зависит от точной и своевременной диагностики. Одним из первых симптомов лимфомы может быть увеличение лимфотических узлов и хотя причиной этого может быть и воспаление, врачи настоятельно рекомендуют не прибегать к самолечению, а обратиться к специалисту.

В Украине лимфому Ходжкина ежегодно диагностируют у около 900 больных. Что касается других видов лимфом, то ежегодно это еще более 2 тысяч новых случаев. Как и большинство онкологических заболеваний, это также имеет тенденцию к омоложению. Все чаще с лимфомами сталкиваются молодые люди и даже дети, как вот Даня, который в свои 15 лет уже проходил лучевую и химиотерапию, а после - «сухую химию» в таблетках.

История, дарующая надежду

Как рассказали в Благотворительной Бирже «ДоброДий», которая оказывала поддержку Дане и организовывала благотворительные сборы для помощи ему, в конце 2020 года у парня диагностировали лимфому. Сам Даня из Мариуполя и лечение проходил в Днепре. Семья обратилась к благотворителям, ведь расходы на лекарства и процедуры были колоссальные.

Основанная именно в Днепре сестрами Еленой и Юлией Соседками Биржа откликнулась на просьбу о помощи.

«ДоброДий» начал сбор средств, которые были направлены на помощь парню. И вот лечение, которое стало возможным при поддержке неравнодушных украинцев, начало приносить свои плоды – Даня все меньше находился в больнице и все чаще – дома, хоть ему и приходилось принимать лекарства и регулярно проходить обследования.

Но началось широкомасштабное вторжение. Парень находился в этот момент дома с родителями. Семье три недели пришлось скрываться в подвале. А Даниил нуждался в покое и должен был беречься от вирусов и бактерий. Это стало невероятно тяжелым вызовом для Дани и его родителей. Но они справились и смогли вырваться из разбитого врагом города к Днепру, а затем перебраться в Киев.

Из Мариуполя семья эвакуировалась с пустыми руками – только с надеждой на спасение и возможность получения столь необходимой их сыну помощи. Пребывание в подвале негативно повлияло на состояние парня и сдаваться никто и не думал – и вот сейчас Даня уже не принимает химию, а только поддерживающие препараты.

Как рассказывает мать парня Ирина Шпак, сейчас периодически парень проходит необходимое лечение в Охматдете, принимает прописанные лекарства и регулярно сдает анализы. Помощь в оплате всего необходимого и в дальнейшем предоставляет Благотворительная Биржа «ДоброДий», которая была рядом с парнем с 2021 года.

«Это фонд, который нас очень поддержал во время самого ужасного периода в нашей жизни. Они помогли нам в приобретении необходимых лекарств. И не только нам – деткам, которые были вместе с сыном в палате, тоже помогали. Мы благодарны им всей нашей семьей», - рассказала мать Дани.

Сейчас парень в ремиссии. А еще он уверенно идет к своей цели – учиться в кулинарном колледже и стать шеф-поваром.