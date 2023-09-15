Сегодня Всемирный день борьбы с лимфомами

ukru
Эксклюзив
13:47 • 16392 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 34567 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 29538 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 40130 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 102895 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 126125 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 156437 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 188892 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136928 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127136 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 117494 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 56422 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 110580 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 82780 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 53026 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 156440 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 188896 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 132737 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 139577 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 176486 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 30847 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 110580 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 152255 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 159339 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 163396 просмотра
Актуальное
Сегодня Всемирный день борьбы с лимфомами

Сегодня Всемирный день борьбы с лимфомами

Киев • УНН

 • 351100 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Всемирный день борьбы с лимфомами проводится ежегодно 15 сентября, пишет УНН.

Детали

Лимфома – это злокачественная опухоль, которая поражает лимфатическую систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы организма. Лимфома – название группы болезней (всего более 30 видов). Существует два основных типа опухолей иммунной системы: лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы. 

С достижениями современной медицины лимфома излечима в около 80% случаев, но лечение может быть длительным и во многом зависит от точной и своевременной диагностики. Одним из первых симптомов лимфомы может быть увеличение лимфотических узлов и хотя причиной этого может быть и воспаление, врачи настоятельно рекомендуют не прибегать к самолечению, а обратиться к специалисту.

В Украине лимфому Ходжкина ежегодно диагностируют у около 900 больных. Что касается других видов лимфом, то ежегодно это еще более 2 тысяч новых случаев. Как и большинство онкологических заболеваний, это также имеет тенденцию к омоложению. Все чаще с лимфомами сталкиваются молодые люди и даже дети, как вот Даня, который в свои 15 лет уже проходил лучевую и химиотерапию, а после - «сухую химию» в таблетках.

История, дарующая надежду

Как рассказали в Благотворительной Бирже «ДоброДий», которая оказывала поддержку Дане и организовывала благотворительные сборы для помощи ему, в конце 2020 года у парня диагностировали лимфому. Сам Даня из Мариуполя и лечение проходил в Днепре. Семья обратилась к благотворителям, ведь расходы на лекарства и процедуры были колоссальные.

Основанная именно в Днепре сестрами Еленой и Юлией Соседками Биржа откликнулась на просьбу о помощи.

«ДоброДий» начал сбор средств, которые были направлены на помощь парню. И вот лечение, которое стало возможным при поддержке неравнодушных украинцев, начало приносить свои плоды – Даня все меньше находился в больнице и все чаще – дома, хоть ему и приходилось принимать лекарства и регулярно проходить обследования.

Но началось широкомасштабное вторжение. Парень находился в этот момент дома с родителями. Семье три недели пришлось скрываться в подвале. А Даниил нуждался в покое и должен был беречься от вирусов и бактерий. Это стало невероятно тяжелым вызовом для Дани и его родителей. Но они справились и смогли вырваться из разбитого врагом города к Днепру, а затем перебраться в Киев.

Из Мариуполя семья эвакуировалась с пустыми руками – только с надеждой на спасение и возможность получения столь необходимой их сыну помощи. Пребывание в подвале негативно повлияло на состояние парня и сдаваться никто и не думал – и вот сейчас Даня уже не принимает химию, а только поддерживающие препараты.

Как рассказывает мать парня Ирина Шпак, сейчас периодически парень проходит необходимое лечение в Охматдете, принимает прописанные лекарства и регулярно сдает анализы. Помощь в оплате всего необходимого и в дальнейшем предоставляет Благотворительная Биржа «ДоброДий», которая была рядом с парнем с 2021 года.

«Это фонд, который нас очень поддержал во время самого ужасного периода в нашей жизни. Они помогли нам в приобретении необходимых лекарств. И не только нам – деткам, которые были вместе с сыном в палате, тоже помогали. Мы благодарны им всей нашей семьей», - рассказала мать Дани.

Сейчас парень в ремиссии. А еще он уверенно идет к своей цели – учиться в кулинарном колледже и стать шеф-поваром.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы