Олена Сосєдка, співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, започаткувала освітню програму для Дніпровського ліцею інформтехнологій

З понад 100 випускників Дніпровського ліцею інформаційних технологій шляхом проведення грантового конкурсу було визначено трьох переможців, які отримали індивідуальні гранти в еквіваленті 50 000 гривень на оплату подальшої освіти.

Майбутні студенти представили на розсуд журі авторські есеї на тему: «Україна — країна можливостей. Ідеї відновлення і розвитку» та відеопрезентації себе та основної ідеї есею. Комісія розглядала та оцінювала роботи за наступними критеріями: унікальність запропонованої ідеї та актуальність її реалізації для умов України у найближчому майбутньому; якість та доступність викладення матеріалу автором; практична цінність запропонованої ідеї і те, наскільки реально буде втілити її в життя; логічність і повнота висновків.

Переможці конкурсу отримають індивідуальні гранти в еквіваленті 50 000 гривень. Призначення гранту - оплата подальшого навчання.

Використати грант* переможці можуть або у закладі, де здобуватимуть вищу освіту, або за місцем відвідування додаткових курсів. Форма навчання значення не має. Переможці самостійно вирішують, який саме навчальний заклад, освітній курс обрати.

Одному з переможців вже виплачений грант – кошти пішли на оплату навчання в Економіко-гуманітарному університеті у Варшаві на факультеті інформатики. Ще двоє переможців наразі вирішують, куди хочуть спрямувати кошти.

*Допомога виключно безготівкова - кошти будуть перераховані на рахунок навчального закладу, організатора освітнього курсу. Якщо вартість навчання перевищує 50 000 грн, різницю доплачує переможець самостійно.

Також у межах освітньої програми, започаткованої Оленою Сосєдкою, яка і сама є мамою шістьох дітей, також ініційовано вручення премії для найкращих учнів ЛІТ, які стали переможцями олімпіад і МАН з різних шкільних дисциплін.

Премія носить ім’я Сергія Столбцова, який був вчителем географії ліцею та загинув, захищаючи нашу країну.

У межах премії також відзначають і вчителів, які мали найбільші професійні успіхи протягом навчального року. За успіхи протягом 2022/23 навчального року вже були нагороджені 38 найкращих учнів та 35 вчителів – всі вони отримали грошові винагороди обсягом від 2 500 грн до 3 700 грн (загальний нагородний фонд становив понад 225 тисяч гривень).

Про премію

Сергій Столбцов, вчитель географії ЛІТ, експерт регіонального Центру оцінювання якості освіти, загинув 28 вересня 2022 р. в бою з російськими загарбниками на Донецькому напрямку. Сергій Володимирович вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення та був командиром взводу. Для учнів ліцею він був улюбленим викладачем, мудрим наставником, авторитетом, лідером думки, взірцем людяності та справжнім другом.