Елена Соседка, соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, основала образовательную программу для Днепровского лицея информтехнологий

Из более чем 100 выпускников Днепровского лицея информационных технологий путем проведения грантового конкурса были определены три победителя, которые получили индивидуальные гранты в эквиваленте 50 000 гривен на оплату дальнейшего образования.

Будущие студенты представили на суд жюри авторские эссе на тему: «Украина — страна возможностей. Идеи обновления и развития» и видеопрезентации себя и основной идеи эссе. Комиссия рассматривала и оценивала работы по следующим критериям: уникальность предложенной идеи и актуальность ее реализации для условий Украины в ближайшем будущем; качество и доступность изложения материала автором; практическая ценность предлагаемой идеи и то, как реально будет воплотить ее в жизнь; логичность и полнота выводов.

Победители конкурса получат индивидуальные гранты в эквиваленте 50 000 гривен. Назначение гранта – оплата дальнейшего обучения.

Использовать грант* победители могут либо в заведении, где будут получать высшее образование, либо по месту посещения дополнительных курсов. Форма обучения не имеет значения. Победители самостоятельно решают, какое учебное заведение, образовательный курс выбрать.

Одному из победителей уже выплачен грант – средства пошли на оплату обучения в Экономико-гуманитарном университете в Варшаве на факультете информатики. Еще двое победителей решают, куда хотят направить средства.

*Помощь исключительно безналичная – средства будут перечислены на счет учебного заведения, организатора образовательного курса. Если стоимость обучения превышает 50 000 грн, разницу доплачивает победитель самостоятельно.

Также в рамках образовательной программы, начатой Еленой Соседкой, которая и сама является мамой шестерых детей, также инициировано вручение премии для лучших учеников ЛИТ, ставших победителями олимпиад и МАН по различным школьным дисциплинам.

Премия носит имя Сергея Столбцова, который был учителем географии лицея и погиб, защищая нашу страну.

В рамках премии также отмечают и учителей, имевших наибольшие профессиональные успехи в течение учебного года. За успехи в течение 2022/23 учебного года уже были награждены 38 лучших учащихся и 35 учителей – все они получили денежные вознаграждения в размере от 2 500 до 3 700 грн (общий наградный фонд составил более 225 тысяч гривен).

О премии

Сергей Столбцов, учитель географии ЛИТ, эксперт регионального Центра оценки качества образования, погиб 28 сентября 2022 г. в бою с российскими захватчиками на Донецком направлении. Сергей Владимирович вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения и был командиром взвода. Для учеников лицея он был любимым преподавателем, мудрым наставником, авторитетом, лидером мысли, образцом человечности и настоящим другом.