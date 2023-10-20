Всемирный день борьбы с раком молочной железы: украинская инновация, которая дарит надежду

Детали

Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. По данным ВОЗ это касается как развитых стран, так и развивающихся стран.

Рак молочной железы – злокачественная опухоль, которая развивается из клеток молочной железы. Чаще всего болезнь начинается в клетках желез, которые производят молоко, или в протоках молочных желез, по которым молоко попадает в сосок. Каждый год более полумиллиона женщин во всем мире умирает из-за этого недуга. При этом мужчины также имеют риск узнать о таком диагнозе, но именно женщины гораздо чаще болеют этим недугом.

Украинская история, которая дарит надежду

Как рассказала УНН соучредитель Биржи Благотворительности «ДоброДій» Юлия Соседка, еще в 2019 году в стенах столичного НИИ «Наносапиенс» происходила разработка аппарата MAMOS. Это электроимпедансный аппарат для скрининга молочной железы, который с помощью различной электропроводности тканей давал понимание состояния женской груди.

«Это был период, когда каждый из нас внес свой вклад, двигаясь вперед с верой и надеждой. MAMOS – это проект, который должен был подарить женщинам уверенность в своем здоровье. Мы всегда были активны, любознательны и творческие. Мы рвались вперед, поддерживали науку и инновации, глубоко любили жизнь всех людей», - вспомнила то время Юлия Соседка, которая вместе с сестрой Еленой Соседкой, которая также является соучредителем Биржи Благотворительности, активно поддерживали этот проект.

В целом, как отметила Юлия Соседка, Биржа в течение всего времени своей деятельности занималась не только вопросами медицины. Начиная с адресной помощи больным детям, ББ «ДоброДій» постепенно расширяла сферу деятельности, оказывая помощь сначала медучреждениям, а в дальнейшем - ВСУ и вынужденным переселенцам. Кроме того, все время своего существования Биржа, по словам ее соучредителя, уделяла значительное внимание развитию науки как инвестиции в будущее нашей страны. Одним из этих направлений и стала работа над проектом MAMOS.

Чтобы ускорить создание именно украинского аппарата был приобретен его иностранный прообраз, а к сотрудничеству с отечественными учеными был приглашен главный врач МЦ «Онкосет» (Братислава) Петер Юско, который в то время уже был известным автором электроэмпедансных методик исследований и лечения рака молочной железы. Как отметила Юлия Соседка, целью этого проекта была защита всех украинских женщин, ведь для банка «Конкорд», соучредителем которого она является вместе с Еленой Соседкой и всей финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, в которую входит и ББ «ДоброДій», термин «социальная ответственность» никогда не был просто словами.

Поэтому уже осенью 2019 года современный скрининг-аппарат «MamoScan» в качестве пилотного проекта заработал в днепровском медицинском учреждении JMC в культурно-деловом центре «Менора».

«Менора - самый инновационный центр. Его специалисты начали пользоваться аппаратом, который хоть и не должен был применяться для формирования официального диагноза из-за отсутствия сертификационных документов, стал медикам незаменимым помощником. Организовав большой семинар, мы предоставили нашим врачам возможность познакомиться с новыми методами диагностики. Хотя аппарат MAMOS еще не был зарегистрирован в Украине, успешные испытания его прообразов в странах южного и ближнего зарубежья, а также в Китае, говорили сами за себя», - вспомнила Юлия Соседка.

Настоящее

После презентации аппарат, несмотря на свой потенциал и возможности, не получил широкого развития. Как отметила Юлия Соседка, сначала его сертификацию и продвижение ограничил COVID, а затем военное вторжение рф в 2022 году.

«Эти непредвиденные обстоятельства оставили наш проект в тени, но все это время аппарат работал в онкобольнице Днепра, продолжая служить людям и помогая медикам в диагностике и борьбе с опасной болезнью», - отметила она.

По ее словам, сейчас ББ «ДоброДій» вместе с партнерами сконцентрировался на поддержке Вооруженных Сил Украины, больных детей и на инвестициях в будущее страны – в систему обучения. В частности, Елена Соседка основала образовательную программу для Днепровского лицея информационных технологий. В рамках программы выпускники получают индивидуальные гранты на оплату дальнейшего образования. Также в рамках образовательной программы инициировано вручение премии для лучших учеников ЛИТ, которые стали победителями олимпиад и МАН по различным школьным дисциплинам. Эта премия носит имя Сергея Столбцова, который был учителем географии лицея и погиб, защищая нашу страну.

Надежда на будущее

По словам Юлии Соседки, проект MAMOS не будет брошен. В тяжелые времена, которые сейчас переживает Украина, благотворители лелеют надежду на то, что вскоре наша страна будет жить мирной жизнью. Именно на это сейчас направлены усилия всех волонтеров и благотворителей, которые ежедневно помогают Вооруженным силам Украины. Не остается в стороне и Биржа Благотворительности «ДоброДій».

Как отмечала ранее Елена Соседка, только с февраля 2022 года Биржа вместе с партнерами оказали помощь военным на более чем 86 млн грн. Это и автотехника, и оборудование, и экипировка – все, в чем возникала потребность у защитников Украины.

А в дальнейшем, после победы Украины, соучредители Биржи планируют возобновить все «мирные» проекты, среди которых – и проект MAMOS.